Başkan Çerçioğlu: "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti: "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için fedakarca görev yapan gazeteciler, demokrasimizin vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Halkın haber alma hakkı uğruna büyük bir özveriyle çalışan basın emekçileri, aynı zamanda toplumsal hafızamızı diri tutan, gerçeğin izini süren birer yol göstericidir. Basın tarihimiz açısından büyük anlam taşıyan 24 Temmuz 1908'de, gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayımlanmış; bu tarih, basın özgürlüğü yolunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. O günden bugüne nice gazeteci, kalemini eğmeden, doğrulardan ödün vermeden görevini sürdürmüş, kimi zaman bu uğurda yaşamını yitirmiştir. Demokrasimiz için canlarını veren Uğur Mumcu, Abdi İpekçi gibi basın şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir" sözleri ise basının toplumsal rolünü en iyi şekilde özetlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" - AYDIN