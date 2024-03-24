Başkan Çerçioğlu, Aydınlılarla İftar Yaptı

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftar programında vatandaşlarla buluştu, 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında kurulan iftar sofraları binlerce Aydınlıyı ağırlamaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu da Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki sofraya misafir oldu, vatandaşlarla iftar yaptı.

Ramazanın barış, bereket ve huzur ayı olduğunu belirterek bir kez daha tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyen Çerçioğlu, "Sofralarımızda vatandaşlarımızı buluşturmaya, Ramazanın bereketini hemşehrilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.