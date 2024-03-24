Başkan Çerçioğlu, Aydınlılarla İftar Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftar programında vatandaşlarla buluştu, 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında kurulan iftar sofraları binlerce Aydınlıyı ağırlamaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu da Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki sofraya misafir oldu, vatandaşlarla iftar yaptı.
Ramazanın barış, bereket ve huzur ayı olduğunu belirterek bir kez daha tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyen Çerçioğlu, "Sofralarımızda vatandaşlarımızı buluşturmaya, Ramazanın bereketini hemşehrilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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