Başkan Çerçioğlu; "Çanakkale Zaferi, bir kahramanlık destanıdır" - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu; "Çanakkale Zaferi, bir kahramanlık destanıdır"

17.03.2022 12:04
Başkan Çerçioğlu; "Çanakkale Zaferi, bir kahramanlık destanıdır"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları belirtti; "Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, fedakarlık, inanç ve cesaretle kazanılmış, şanlı bir kahramanlık destanıdır. Vatanımızı savunmak için canını siper eden kahraman askerlerimiz, gösterdikleri büyük mücadele ile Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. O günden bu güne, vatan toprağını savunmadaki kararlılığımızda hiçbir eksilme olmamıştır, olmayacaktır. Aydın'dan giden hemşerilerimiz gibi; memleketin dört bir yanından gelerek savaşan kahraman askerlerimiz, şartlar ne kadar zor olursa olsun, birlik ve beraberliğimiz karşısında hiçbir gücün duramayacağının mesajını en güçlü şekilde vermiştir. Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda ve Seddülbahir'de olduğu gibi, cephe cephe savaşan kahramanlarımızın anısını daima yaşatacağız ve acılarını her zaman yüreğimizin en derininde hissedeceğiz. Bu büyük destana kararlılığı ile önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu; 'Çanakkale Zaferi, bir kahramanlık destanıdır' - Son Dakika


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