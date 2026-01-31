Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz"
31.01.2026 14:42  Güncelleme: 14:45
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti heyeti ile birlikte Efeler ilçesindeki spor, sosyal yaşam ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri inceledi. İnceleme kapsamında Adnan Menderes Stadyumu, Huzurevi ve Kapalı Spor Salonu ziyaret edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti heyeti ile birlikte Efeler ilçesinde yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Kentte spor, sosyal yaşam ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak hayata geçirilen projeleri kapsayan inceleme programı kapsamında; yapımları hızla süren ve kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan Adnan Menderes Stadyumu, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kapalı Spor Salonu şantiyeleri ziyaret edildi. Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı, projelerin son durumu ve planlanan takvim üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretler sırasında yapılan yatırımların, Efeler ilçesinin sosyal, sportif ve kültürel altyapısına önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Aydın'ın her alanda gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çerçioğlu, kent genelinde devam eden yatırımların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Kentimiz için çalışmayı, hemşehrilerimizi yatırımlarımız ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Aydın, hizmetlerimiz ile büyüyor. Kısa zaman içerisinde tamamlanarak kentimize değer katacak bu önemli projeler ile spordan sosyal yaşama hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu'na ziyaretler sırasında; AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve partililer eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
