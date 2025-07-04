Başkan Çerçioğlu, İncirliova Muhtarları ile Toplantı Düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda İncirliova'nın mevcut ihtiyaçları, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Çerçioğlu, "Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız. Bugün İncirliova'daki muhtarlarımızla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Her bir mahallemizin önceliklerini, ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinledik. Sorunları ortak akılla çözüyor, projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Biz Aydın'ı birlikte yönetiyoruz, birlikte büyütüyoruz" dedi.

Başkan Çerçioğlu mahallelerde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - AYDIN