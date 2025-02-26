Başkan Çerçioğlu\'na Germencik\'ten Nezaket Ziyareti

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve Germencik muhtarları nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Zencirci ve Germencikli muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'na ilçede ve mahallelerinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından gerçekleştirilen yatırımların ve çalışmaların devam edeceğini belirterek Zencirci'ye ve muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN