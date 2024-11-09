Başkan Çerçioğlu'ndan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu'ndan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Atatürk'ün mirasını sonsuza dek yaşatacaklarına söz verdi.

09.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:46
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Kasım mesajında, "Açtığı yolda, devrimlerinin ışığında, aydınlık yarınlarımız için hiç durmadan azimle ve inançla çalışacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyor; onun izinde durmaksızın yürüyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çerçioğlu'nun mesajı şöyle:

"Bundan 86 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladık. Yüreklerimizde her geçen gün daha da derinleşen özlemiyle Atamızın mirasını korumaya devam ediyoruz. O, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük temelinde yükselen yepyeni bir milletin de mimarıydı. Milli Mücadele döneminden itibaren vatanına duyduğu inançla bu milleti tek bir yürek haline getiren Atatürk, çağdaş Türkiye'nin aydınlık yoluna kapı açmıştır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında bu mirasın ne denli büyük olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Açtığı yolda, devrimlerinin ışığında, aydınlık yarınlarımız için hiç durmadan azimle ve inançla çalışacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyor; onun izinde durmaksızın yürüyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'ndan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz - Son Dakika

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