Başkan Çerçioğlu, Vefat Eden Gazeteciler İçin Lokma Hayrına Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vefat eden gazeteciler adına gerçekleştirilen lokma hayrına katılırken, basın mensuplarını yalnız bırakmadı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından vefat eden gazeteciler anısına lokma hayrı yapıldı. Adnan Menderes Bulvarı Bey Camii yanında yapılan 2 bin kişilik lokma hayrında bugüne kadar Aydın'da görev yapan ve hayatını kaybeden gazeteciler anıldı. AGC Başkanı Erman Çetin ve basın mensuplarının hazır bulunduğu hayra katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise gazetecileri yalnız bırakmadı.

Gazeteciler ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çerçioğlu, eline kepçeyi alarak lokma dağıttı. Gazeteciliğin önemine dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. - AYDIN