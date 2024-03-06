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Başkan Çerçioğlu: "Yeşile kucak açan bir belediyeyiz"

Büyükşehir, iki projenin temelini attı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılacak olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve 3 bin kişilik Spor Salonu projelerinin temelini atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz. Betonlaşmanın önüne set gerdik, ranta izin vermiyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçesine yapılacak olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve 3 bin kişilik Spor Salonu için temel atma töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende, 2 projenin temelini atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her fırsatta Aydın'a yeşil alan kazandırdıklarına dikkat çekerek "Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz" dedi.

"5 yıldan 5 yıla vaat ederler"

Başkalarının vaat ettiğini, kendilerinin ise her zaman sözlerini yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Biz buraya 3 bin kişilik spor salonu yapıyoruz. Aramızdaki en büyük fark bu. Onlar 5 yıldan 5 yıla vaat ederler ama yapmadan giderler. Biz, verdiğimiz sözleri yerine getiririz. 8 bin 400 metrekare inşaat alanı, 9 bin 200 metrekare, maliyeti de 277 milyon lira. Sizlerden topladığımız vergilerle yapıyoruz. Onlar olsaydı buraya AVM, ticarethane yaparlardı. Onlar çocuklarımızı, gençlerimizi düşünmüyor. 22 yıldır iktidardalar. Turist Ömer de 11-12 yıldır milletvekili. Yaptılar mı hiç böyle bir şey? Yok yapmadılar. Gençlerimizi, çocuklarımızı sadece biz düşünüyoruz. Kıyamıyoruz bu ağaçlara, yeşillere. Zaten her yerde beton var. Aydın'ı şantiyeye çevireceklermiş. Şantiye denince benim aklıma beton, AVM ve rezidanslar geliyor. Buna Aydın halkı izin vermeyecek. Ne Efeler'de ne büyükşehirde ne de 17 ilçede izin vermeyecek" dedi.

"Betonlaşmanın önüne set gerdik"

Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nı çok önemsediğini vurgulayan Çerçioğlu; "Bugün burada yine Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nın da temelini atacağız. 2 tane temel atma töreni. Bu benim çok önem verdiğim proje. Yine yeşil alan. Toplam 480 bin metrekare üzerinde olacak. Bugün birinci etabını yani 200 bin metrekarelik alanın yapımının temelini atacağız. Neden bu kadar uzun sürdü derseniz, 200 bin metrekarenin kamulaştırması uzun sürdü. Benim elimde olan bir şey değil. Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nda yerel ürün uygulama sahaları, tohum parkı tematik bahçeler, doğal yaşam alanları, hayvanat bahçeleri, 9 bin metrekare 3 gölet, seyir terasları, restoranlar, kafeler, otopark, güneş enerjisinden elektrik üretecek paneller, sosyal ve spor alanları, piknik alanları yani daha birçok gençlerimize, çocuklarımıza yönelik sosyal alanlar olacak. Biz bunu yine vatandaşlarımıza sorduk, yaptık. Yani şunu söylemek istiyorum, biz bulduğumuz her alanı kamulaştırıyoruz ve Aydın halkının kullanımına sunuyoruz. Betondan uzak, yeşile kucak açan bir belediyeyiz. Betonlaşmanın önüne set gerdik, ranta izin vermiyoruz" dedi.

"İmarını geçirmeyeceğim"

Konuşmasının devamında, yıkılan ve yıllardır atıl durumda bulunan kamu binalarının bulunduğu araziler üzerinden Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a yüklenen Çerçioğlu, Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışından sonra eski hastanelerin yıkılması durumunda arazilerinin ne olacağını da sordu. Yıkılacak hastane binalarının yerine yeşil alan dışında hiç bir şekilde imara müsaade etmeyeceğine dikkat çeken Çerçioğlu; "O boşaltılan hastanelerin yerleri ne olacak. Yeşil olan mı olacak, beton yığını mı olacak? Ben başkan olduğum sürece hiç kimse oraları beton yığınına çevirmek için yanıma gelmesin. Asla, benden imarı geçmez. Her platformda tekrar edeceğim, Aydın halkının malını korumaya devam edeceğim. İmarını geçirmeyeceğim. Hiç kimse belediyenin kapısını çalmasın. Aydın halkı oraların yeşil alan olmasını istiyor. Hiç bir kuvvet bana orayı ranta açtıramaz" dedi.

Anne Kart, 8 Mart'ta başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Anne Kart'ın ipuçların verdim. 8 Mart'ta başlıyoruz. Kartları dağıtacağız 48 saat sonra da satışlarımız başlayacak. Ege Et şubelerinde Anne Çocuk Kartı, süt ve süt ürünleri yüzde 20 indirimli olacak ve süresiz bu indirimimiz. Onlar gibi seçime kadar değil, 5 yıllık görev sürecimde yüzde 20 indirim olacak. Bunu çocuklarımız için yaptık. Çünkü çocuklarımız okullarına yarı aç yarı tok gidiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çerçioğlu, beraberindeki heyetle birlikte temel atma butonuna basarak 2 projenin temel atma işlemini gerçekleştirdi.