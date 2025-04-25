Başkan Çetinkaya, kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, saha ziyaretleri çerçevesinde Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen Sokak'ta incelemelerde bulundu

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çetinkaya, mahallenin mevcut durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında, bölgede hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi paylaşılırken; altyapı, yol düzenlemeleri ve çevre iyileştirmeleri gibi konular da gündeme alındı. "Karabük'ü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için mahalle mahalle sahadayız" diyen Başkan Çetinkaya, hizmetlerin vatandaşların talepleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. - KARABÜK