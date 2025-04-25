Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, saha ziyaretleri çerçevesinde Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen Sokak'ta incelemelerde bulundu
Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çetinkaya, mahallenin mevcut durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında, bölgede hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi paylaşılırken; altyapı, yol düzenlemeleri ve çevre iyileştirmeleri gibi konular da gündeme alındı. "Karabük'ü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için mahalle mahalle sahadayız" diyen Başkan Çetinkaya, hizmetlerin vatandaşların talepleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. - KARABÜK
Son Dakika › Yerel › Başkan Çetinkaya, kentsel dönüşüm sürecini değerlendirdi - Son Dakika
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