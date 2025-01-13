Başkan Çetinkaya, Spor Etkinliklerini Desteklemeye Devam Ediyor

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın kentte düzenlenen spor etkinliklerine olan ilgi ve desteğini sürdürüyor.

Başkan Çetinkaya, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile birlikte Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen İllerarası Boks Turnuvası'nı takip etti.

Sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Başkan Çetinkaya, turnuvayı yerinde izledi ve sporculara başarılar dileyerek şunları söyledi: "Gençlerimizin spora olan ilgisi bizi gururlandırıyor. Onların azmi ve enerjisi, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Spor, sadece fiziksel değil, aynı zamanda kişisel gelişim için de önemli bir araçtır."

Çetinkaya, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karabük Demir Kartal GSK'nın Gazişehir Gaziantep ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

Müsabaka sonunda sporcularla bir araya gelen Çetinkaya, "Karabük Demir Kartal GSK'nın başarıları, şehrimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporu ve sporcuları her daim destekleyeceğiz" dedi. - KARABÜK