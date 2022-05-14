Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı

14.05.2022 11:21
Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeli karşıladı. Başkan Ceylan Emniyet Müdürlüğü personeli ile bir süre sohbet ederek, belediye olarak her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti. Başkan Ceylan, "Trafikte gecesini gündüzüne katan, afet zamanlarında toplumsal görevlerini yerine getirmekten kaçınmayan, tüm trafik ekiplerimize teşekkür ederim. Trafik Haftası kutlu olsun" dedi. - MUĞLA

Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı
Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Kamil Ceylan, Köyceğiz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ceylan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı - Son Dakika


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