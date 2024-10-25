Başkan Çiçek ve Müdür Çetin, Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Çiçek ve Müdür Çetin, Öğrencilerle Buluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Büyükçiftlik İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim hakkında konuştu ve belediyenin eğitim desteği vurgulandı.

25.10.2024 00:34
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Başkan Çiçek ve Müdür Çetin öğrencilerle bir araya geldi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin'le beraber Büyükçiftlik İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Atandığı günden beri her fırsatta okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin'in bu haftaki rotası Büyükçiftlik beldesi oldu. Beldeye giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Şube Müdürü Adem Özmen'le beraber ilk olarak Başkan Çayan Çiçek'i makamında ziyaret etti. Burada bir süre oturan Müdür Çetin, daha sonra Başkan Çiçek'in eşliğinde Büyükçiftlik İlk ve Ortaokuluna geçtiler. Başkan Çiçek, Müdür Çetin'le beraber okul bahçesinde incelemeler yaparak Okul Müdürü Sedat Yiğit'ten bilgi aldı.

İnceleme sonrası Başkan Çiçek ve Müdür Çetin sınıfları dolaşarak öğrencilerle konuştular. Öğrencilerle okul ve eğitim hakkında konuşan Müdür Çetin, hepsine başarılar diledi.

Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Çiçek ise "Yeter ki beldemizin öğrencileri okusun, biz de belediye olarak tüm imkanlarımızla onların yanlarındayız. Biz eğitime büyük önem veriyoruz ve tüm öğrencilerimizin başarısına katkı sağlamak için onlara destek olacağız. Beldemizin geleceği için çalışacağız" dedi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Çetin ve Başkan Çiçek, ardından okuldan ayrıldılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çiçek ve Müdür Çetin, Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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