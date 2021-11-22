Başkan Çintimar'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Covid-19'a yenik düşen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Adana GSİM Müdürü Muzaffer Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar, son yolculuğuna uğurlandı.

Covid-19'a yenik düşen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Adana GSİM Müdürü Muzaffer Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar, Aşkale İlçesi Gökçebük Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ilçe ve şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Gülsenem Çintimar, bir süredir Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatıyordu.

Gülsenem Çintimar, dualarla son yolcuğuna uğurlanırken, cenaze namazına katılanlar Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Adana Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yücel Çintimar, Abdulhadi Çintimar, A. Kerim Çintimar ve ailenin diğer fertlerine taziye dileklerini iletti. - ERZURUM