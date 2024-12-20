Başkan Çırpanoğlu Bitik Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, devam eden mahalle ziyaretleri çerçevesinde Bitik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Ziyarette, bölgenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Çırpanoğlu, mahalledeki sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm yolları oluşturmak adına vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında Çırpanoğlu, mahalle sakinlerine hizmetlerinin sürekliliği ve kalitesi konusunda taahhütte bulunarak, her zaman vatandaşların yanında olacağını ifade etti.

Misafirperverlikleri için mahalle muhtarına ve tüm hemşehrilerine teşekkür eden Çırpanoğlu, "Gayemiz hizmet, yaklaşımımız samimiyet" diyerek bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çekti. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve çözüm odaklı bir ortamda son buldu. - ANKARA