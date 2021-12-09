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Başkan Çöl: "100 yıllık sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz" - Son Dakika

Başkan Çöl: "100 yıllık sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

09.12.2021 10:53
Başkan Çöl: "100 yıllık sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yaklaşık 100 yıllık bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yaklaşık 100 yıllık bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Çöl, tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Yalıncak Caddesi yol genişletme çalışmalarından sonra şimdi de Ali Çetinkaya Sokağı'nda genişletme çalışmaları başladı. İlçenin en önemli ulaşım ağlarından olan İstasyon Caddesi ile Yunus Emre Bulvarı'na ek olarak açılan Yalıncak Caddesi'ne destek olması açısından büyük önem arz edecek olan Ali Çetinkaya Sokak çalışmaları bittiğinde ilçedeki akan trafiğin rahatlaması sağlanacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Çöl, "Bismillah dedik başladık. Geçen dönem Yalıncak caddemizi genişlettik, şimdi Ali Çetinkaya sokağımızı genişletiyoruz. İlçemizde 100 yıllık sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz ile karşılıklı konuşup helalleşerek yolları genişletiyoruz, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı Olsun Sandıklımıza" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Çöl: 100 yıllık sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz
Başkan Çöl: 100 yıllık sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Mustafa Çöl, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çöl: '100 yıllık sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz' - Son Dakika


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