Başkan Çöl: "Yeni yılda da aynı heyecanla çalışacağız" - Son Dakika

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yayınladığı yeni yıl mesajında Sandıklı için yeni yılda da büyük bir heyecanla çalışacaklarını belirtti.

Başkan Mustafa Çöl mesajında, "2022'ye ilk adımları attığımız şu günlerde yeni yılın Sandıklımızın büyük hedeflerine adım adım yaklaşacağı bir yıl olacağına inancımız tamdır. Bu umudu bizlere hissettiren ve yüreği Sandıklı sevgisiyle atan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yepyeni umutlar ile karşıladığımız 2022 yılı Sandıklının bu büyük hedefleri ile buluşma yılı olsun. Bu şehre adanmış bir hizmet gönüllüsü olarak, yeni yılın birbirimize daha çok sarılacağımız, hoşgörü ve sevginin arttığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Çok iyi biliyoruz ki ulaşamayacağımız hedef yoktur. Sandıklımızın geleceğini şekillendirme de en önemli kaynağımız birlik ve beraberliğimiz olacak. Önümüzdeki yılın, geçtiğimiz yıldan daha da iyi olmasını istiyorsak, beraberliğimizi koruyacağız ve aydınlık yarınlara emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz. 2022 yılında üretime, istihdama, yatırıma, hizmete odaklanarak insana yatırım yapacak, asla kaybetmeyecek ve hep birlikte kazanacağız. 2021'de olduğu gibi yeni yılda da aynı heyecan ile üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirerek daha da çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni yılın ülkemize, aziz milletimize, tüm insanlığa ve siz değerli hemşehrilerime sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR