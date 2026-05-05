Başkan Çolakbayrakdar, "12 ay kesintisiz çevreci uygulamalarla geleceği koruyoruz"

05.05.2026 13:01  Güncelleme: 13:03
Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte parklar, bahçeler ve tüm açık alanlarda ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin daha hijyenik ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için ekiplerimiz, park ve yeşil alanlar başta olmak üzere, haşere üreme riski bulunan tüm noktalarda düzenli olarak ilaçlama yapıyor" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sivrisinek, karasinek ve larvalara karşı etkin mücadele yürüttüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların yılın 12 ayı boyunca çevreci ve bilimsel yöntemlerle devam ettiğini vurguladı. Bahar aylarında haşere oluşumuna zemin hazırlayan alanlara yoğunlaşıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Gündüz ve gece devam eden ilaçlama faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin daha rahat bir yaz geçirmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, parklar, havuzlar, kanallar, mazgallar ve durgun su birikintileri başta olmak üzere, haşere oluşumuna elverişli tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. U.L.V. sistemi ve donanımlı araçlarla gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleriyle, "kronomid" olarak bilinen zararlıların üremesinin önüne geçiliyor.

Kocasinan Belediyesi, yürüttüğü bu çalışmalarla hem vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hem de gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

