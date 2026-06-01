Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin mutluluğu için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin mutluluğu için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin mutluluğu için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz"
01.06.2026 12:14  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca fedakarca çalışan zabıta ve belediye personeliyle bayramlaştı, teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan belediye personeliyle bayramlaştı. Zabıta ekiplerinden hizmet binasında görev yapan personele kadar tüm çalışanları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, fedakarca görev yapan personellere teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesine katkı sağlayan belediye personeliyle bir araya geldi. İlk olarak Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçesi yanında hizmete açılan yeni Zabıta Karakolu'nda görev yapan zabıta personelini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra belediye hizmet binasında çalışan personelin odalarını tek tek dolaşarak bayramlarını kutladı. Personelle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, belediyede işlemlerini gerçekleştirmek üzere bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti. Bayram süresince Kayseri genelinde vatandaşların huzurlu bir süreç geçirdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu başarının arkasında gece gündüz demeden çalışan belediye personelinin büyük emeği olduğunu vurguladı. "Bayram-seyran demeden hemşehrilerimize hizmet götürmek için durmaksızın çalışıyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar; "Rabbim sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Şehrimizin her bir köşesinde hemşehrilerimiz Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirdi. Bu noktada emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden, nerede hizmete ihtiyaç varsa orada görev yapan kardeşlerimizin emekleri çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yüzlerini güldürmek ve hizmet kalitesini daha da artırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden fedakarca görev yapıyorsunuz. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, ailelerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum" İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretleri kapsamında personelle bayramlaşırken, belediyede bulunan vatandaşların da bayram sevincine ortak oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kocasinan, Güvenlik, Politika, Zabıta, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Hemşehrilerimizin mutluluğu için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:30:38. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin mutluluğu için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.