Başkan Çolakbayrakdar\'dan çocuk şenliğine davet

27.04.2026 14:11  Güncelleme: 14:13
Kocasinan Belediyesi; 28 Nisan Salı günü saat 10.00'da Yakut Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Fuar Parkı'nda çocuk şenliği düzenleyecek. Kayseri'nin sosyal hayatını renklendirmeye devam ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir" dedi.

"Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir" diyen Başkan Çolakbayrakdar; "Çok kıymetli hemşehrilerim, sevgili evlatlarımız, çocuklarımızın yüzü gülsün, mahalleler şenlensin ve sokaklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolsun diye çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen şenlik, 28 Nisan Salı günü saat 10.00'da Yakut Mahallesi'ndeki Kadir Has Fuar Parkı'nda yapılacak. Etkinlik kapsamında Hacivat-Karagöz gösterisi, Spiderman ve Elsa karakterleri, palyaço gösterileri, animasyon etkinlikleri, sosis balon etkinlikleri ile çeşitli ikramlar yer alacak.

Programda ayrıca geleneksel çocuk oyunları finali ve ödül töreni de gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

