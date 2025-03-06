Başkan Çolakbayrakdar'dan Kadim Büyüklere İftar Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kadim Büyüklere İftar Ziyareti

Başkan Çolakbayrakdar\'dan Kadim Büyüklere İftar Ziyareti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi ile birlikte kadim büyüklerle iftar programında bir araya geldi. Büyüklerin gönlünü alarak onlara sağlıklı bir yaşam diledi.

06.03.2025 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer iftar programında Kocasinan'ın kadim büyükleriyle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Şaki (65) Amca ve eşi Yeter (61) Teyze'nin misafiri oldu. Ziyarette büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, "Büyüklerimiz, Başımızın Tacıdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadim büyüklere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Mevlam, sağlık ve sıhhat içerisinde nice Ramazanlara erişmeyi nasip eylesin. Bugün saygıdeğer büyüklerimizle birlikte iftarımızı yaparak orucumuzu açtık. Hem Kocasinan Belediyesi olarak hem de şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geleceğe köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Rabbim, yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Allah, yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin. Değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar çiftinin ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getiren Ahmet Amca ve Yeter Teyze de dualar ederek, "Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve hizmetlerini çok beğendiğimiz Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Kocasinan, Politika, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar'dan Kadim Büyüklere İftar Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:00:12. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar'dan Kadim Büyüklere İftar Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.