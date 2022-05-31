Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz"

31.05.2022 11:23
Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Kocasinan Sanat Günleri' Projesi çerçevesinde ortaokullar arası 'Türk Halk Müziği Ses Yarışması' düzenlendi.

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Kocasinan Sanat Günleri' Projesi çerçevesinde ortaokullar arası 'Türk Halk Müziği Ses Yarışması' düzenlendi. Genç nesillerin Türk Halk Müziğine olan ilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızla birlikte Güçlü ve Büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz" dedi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrencilerin ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, gençlere hitaben; "Sizlerle birlikte Güçlü ve Büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi ve diğer kamu, kurum ve kuruluşlarla birlikte her gün farklı yerde etkinlikler gerçekleştireceğiz. Belediye olarak rutin işleri en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra bundan sonra da gençlere, çocuklara ve vatandaşlara daha fazla dokunan projelerle bir arada olacağız. İki yıldır malum süreç nedeniyle bir arada olamıyorduk ama bu iki yılın açığını kapatmak için gerek sosyal etkinlikle gerekse sanatsal etkinliklerle vatandaşların yüzünü güldürmek ve mutlu etmek için etkinlik takvimi düzenledik. Bu noktada başta Kocasinan Kaymakamlığı olmak üzere Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı ve 'Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise; pandemi döneminin ardından gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yarışmada öğrenciler, birbirinden güzel performanslar sergilerken, jüri üyeleri puanlamada zorlandı. Yarışmaya katılanlar; sazlarla uyum 15 puan, ses genişliği ve ses kalitesi 30 puan, yöresel ağız ve makam baskılarının temizliği 15 puan, eserin zorluk derecesi 15 puan, sahne duruşu 10 puan, sözleri doğru okuma 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi. Birbirinden güzel türkülerden oluşan repertuarı seslendiren öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nda puanlama sonucu; Ortaokullar arasında birinci Erkilet General Emir Ortaokulu öğrencisi Eda Şahin, ikinci Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan Ortaokulu öğrencisi Mehmet Furkan Ayaz ve üçüncü ise Osman Düşüngel Ortaokulu Mehmet Efe Koçer oldu. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtılmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz' - Son Dakika


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