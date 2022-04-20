Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede

20.04.2022 11:48
Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede

Ramazan ayı süresince her akşam farklı mahalleyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Zümrüt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayı süresince her akşam farklı mahalleyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Zümrüt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizle Ramazan'ın güzelliklerini paylaşıyoruz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin 'İkram Lokması'ndan tatlı ikramında bulundu. İkramlar eşliğinde gerçekleşen sohbette çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, gelen talepleri de not aldı. Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Allah, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Her gün bir mahalledeyiz. İnşallah Ramazan sonuna kadar da her gün bir mahallemizde olmaya devam edeceğiz. Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Bizim anlayışımıza göre belediyecilik sadece mahalle aralarında değil, gönüller arasında da yol yapmaktır. Ziyaret ettiğim her mahallede gönüllerimiz arasındaki bu yolun sağlamlığını görüyor olmak ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı'nın sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleri ile yaşamanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede
Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede
Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede
Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede - Son Dakika


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