Başkan Çolakbayrakdar: "Her hafta mahallelerimizdeyiz, sorunlara yerinde çözüm üretiyoruz"
30.04.2026 12:36  Güncelleme: 12:38
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve sorunlara anında müdahale etmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Her hafta farklı bir mahallede muhtarlarla buluşacak olan Başkan Çolakbayrakdar'ın ilk durağı Alsancak Mahallesi oldu. Alsancak Mahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerinin talepleri, beklentileri ve devam eden çalışmalar ele alındı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte saha çalışmalarının hız kazanacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Alsancak mahallemizdeyiz. Mahallelerimizi tek tek yerinde ziyaret ederek muhtarlarımızla birlikte bölgemizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve yapılması gerekenleri, vatandaşlarımızın muhtarlarımıza ilettiği konuları istişare etmek için buradayız. İlgili birim müdürlerimizle birlikte ilk başladığımız nokta Alsancak Mahallesi oldu. Bundan sonra düzenli olarak her hafta mahallelerimizi ve muhtarlarımızı ziyaret ederek yerinde çözümler üreteceğiz. Yaz programı içerisinde daha önce alınmış iş programına dahil edilecek yeni konular varsa ya da ortaya çıkacak yeni beklentileri yerinde görerek çözüm oluşturmak amacıyla sahadaki çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte, yaz ayları itibarıyla fen işleri, park ve bahçeler ile diğer saha çalışmalarımızın daha yoğun şekilde yürütüleceği bir sezon olacak. Çünkü Kayseri'de, mevsim şartları gereği kışın soğuk dönemlerde inşaat faaliyetleri yapılamamaktadır. Allah nasip ederse, yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirerek planlı bir şekilde mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer tamamlama gayreti içinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Yaparsa Ahmet Başkanım yapar" diyen Alsancak Mahallesi Muhtarı Çeşminaz Karaca Tay ise, "Hangi talebimizi ilettiysek, yapılabilecekler çerçevesinde yerine getirdiniz ve her zaman yardımcı oldunuz. Allah razı olsun. İnşallah daha güzel bir Alsancak, daha güzel bir Kocasinan için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin sunduğu sosyal tesislerden ve altyapı hizmetlerinden faydalanan mahalle sakinleri de Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini ve dualarını iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

