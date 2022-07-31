Başkan Çolakbayrakdar: "Hizmetlerimiz ile kırsal mahallelerimizin de kaderi değişiyor" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Hizmetlerimiz ile kırsal mahallelerimizin de kaderi değişiyor"

31.07.2022 11:39
Başkan Çolakbayrakdar: "Hizmetlerimiz ile kırsal mahallelerimizin de kaderi değişiyor"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elagöz'den başlayıp; Hasanarpa, Yazır ve Akın Mahallesi'ne ulaşım sağlayan ve iki bin 800 metre uzunluğundaki ikinci etabın yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elagöz'den başlayıp; Hasanarpa, Yazır ve Akın Mahallesi'ne ulaşım sağlayan ve iki bin 800 metre uzunluğundaki ikinci etabın yol çalışmalarını yerinde inceledi. Merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan için hizmet ürettiklerini ve yapılan hizmetlerle kırsal mahallelerinin de kaderinin olumlu yönde değiştiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Elagöz'den başlayıp; Hasanarpa, Yazır ve Akın Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolu, etaplar şeklinde alt yapısıyla birlikte yeniliyor. İkinci etap çalışmaları çerçevesinde Hasanarpa ile Yazır Mahallesi'ni bağlayan yolda çalışmaları büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Hasanarpa Mahallesi'nden Yazır Mahallesi'ne kadar devam edecek mevcut yolumuzda çalışmalarımıza başladık. Altyapı çalışmalarıyla birlikte yeniden asfaltlayarak, yolumuzu hizmete sunacağız. Kurban Bayramı öncesi Elagöz'den başlayıp ta Hasanarpa Mahallesi'ne bağlayan yolumuzu tamamlamıştık. Bayramdan sonra ise hızlı bir şekilde yol yapım çalışmalarına devam diyoruz. Hem şehir merkezi hem de kırsal mahalleler olmak üzere Kocasinan'ımızın her bir noktasında ihtiyaç olan her bir yerde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle köylerimiz olan kırsal mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek ve daha da konforu artırmak için sezon sonuna kadar çalışmalarımızı artırarak, devam edeceğiz. Bütün kırsal mahallelerimizde bu ve buna benzer yol ve altyapı çalışmaları yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Hemşehrilerime hizmet ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada mahallelerimizin ihtiyaçlarını aciliyetine göre birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Hizmetlerimiz ile kırsal mahallelerimizin de kaderi değişiyor' - Son Dakika

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