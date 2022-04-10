Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor

10.04.2022 14:37
Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor

Kocasinan'da Ramazan Ayı'nın bereketi gençlerle birlikte açılan iftar sofralarında yaşanmaya devam ediyor.

Kocasinan'da Ramazan Ayı'nın bereketi gençlerle birlikte açılan iftar sofralarında yaşanmaya devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte katıldığı iftar programları renkli görüntülere sahne oluyor. Öğrenciler ile tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayı boyunca Kocasinanlı gençlerle iftar sofralarında buluşmalarının devam edeceğini belirtti. Kocasinan ilçesinde bulunan Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 500 öğrenci ile iftar sofrasında bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar öğrenciler ile sohbet ederek, hazırlanan mehter ve sema gösterilerini izledi. Öğrencilerin, sorularını da cevaplandıran Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin Çanakkale gezisi isteğini de geri çevirmedi. Öğrencilerin isteği sonrası Ramazan Bayramı sonrası, Çanakkale programı düzenlenmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Ramazan Ayı'nın bu bereketini gençlerle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kocasinan'da gençlik hizmetlerimiz her zaman ön planda oldu. Kocasinan Belediyesi olarak gençlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı süresince gençlerimiz ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'da düzenlenen iftar programına katılarak, Kocasinan Kız Öğrenci yurdu hakkında bilgiler verdi. Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Yusuf Dulda 3- Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu'nda öğrenciler ve aileleri için düzenlenen iftar programına da katılarak öğrenciler ve aileleri ile sohbet etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor
Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor
Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor
Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor
Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor

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İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden İhtiyaç sahiplerine Ramazan iaşesi Kocasinan Belediyesi'nden

Ahmet Çolakbayrakdar, Çanakkale, Kocasinan, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar iftarda gençlerle buluşuyor - Son Dakika


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