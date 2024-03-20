Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yaşlılarla Bir Araya Geldi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlılarla bir araya geldi. Büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, burada yaşlılarla bir araya geldi. Yaşlıların gülen yüzü ve nezaketi ile karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlara herhangi bir ihtiyaçlarının olup, olmadığı sorarak, her konuda yanlarında olacaklarını belirtti. Merkezde yaşayan büyüklerin oluşturmuş olduğu koro, hem Çanakkale türkülerini seslendirdi hem de Çanakkale ile ilgili oyun sergiledi. İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan oyundan dolayı kadim büyükleri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Yaşlı vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle hepiniz mutlusunuz, memnunsunuz. Burada hizmet veren arkadaşlarıma sizleri memnun ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu hafta, hem şehitler hem de yaşlılar haftasıydı. Ayrıca Ramazan ayımız mübarek olsun. Sağlıkla inşallah bayrama erişmeyi nasip eylesin. Böyle güzel bir Çanakkale'yi anlatan oyun ve türküler, bizi çok duygulandırdı. Rabbim, bu topraklarda ilahi nihayet ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ezan sesiyle yaşamayı nasip eylesin. Biliyoruz ki biz ne kadar güçlü olursak bu topraklarla o kadar vatan toprağımızda kalıcı durumumuz o kadar baki olacak. Yoksa su uyur, düşman uyumaz. Her daim bu bizim cennet vatana birilerinin gözü var. Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geleceğe köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yaşlı vatandaşlar ise ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını belirterek, "Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve hizmetlerini çok beğendiğimiz Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ
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