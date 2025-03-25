Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı'nda Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı'nda Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı\'nda Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, dayanışmanın önemini vurguladı ve Kocasinan Belediyesi'nin ikramlarını sundu.

25.03.2025 12:10  Güncelleme: 12:12
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek, Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşıyor. Her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, geceyi gündüze katarak Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için gayret ettiklerini söyledi.

Kocasinan'da her akşam farklı bir mahalleyi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinleriyle sohbet edip, onlara Kocasinan Belediyesi'nin 'İkram Çeşmesi'nden salep ve 'İkram Lokması'ndan tatlı ikramında bulunuyor. Sohbetlerinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı'nın sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleriyle yaşamanın çok değerli olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan'ın, ibadet, toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve birlikteliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir ay olduğunu belirterek, "Ramazan boyunca her akşam mahallelerimizde gezmeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz, hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Doğrusu vatandaşlarımızın teveccühü de bizlere ne kadar doğru ve kutlu bir yolda yürüdüğümüzün ispatıdır. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice Ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı. Ziyaretlerde, renkli görüntüler ve hoş sohbetler oluşurken, Başkan Çolakbayrakdar, özellikle çocuklara Kayserispor forması hediye ediyor.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı'nda Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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