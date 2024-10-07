Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrimize daha güzel hizmet için çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrimize daha güzel hizmet için çalışıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrimize daha güzel hizmet için çalışıyoruz"

Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

07.10.2024 17:42  Güncelleme: 17:43
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Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar Kayseri için güzel hizmetlerde bulunduklarını, bundan sonra da 2025-2029 yıllarını kapsayan ve meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilen Stratejik Plan ile daha fazla hizmet sunacaklarını vurguladı.

Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'inci maddesine istinaden Meclis Salon'unda gerçekleştirilen meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Kocasinan Belediyesi'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Yeşilmahalle, Beydeğirmeni, Ertuğrulgazi, Mimarsinan, Pervane, Sümer ve Erkilet Camikebir Mahallesi'ne ait imar plan maddeleri de ele alındı. Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan yeni parka, Şehit Kerim Tanrıkulu isminin verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Kayseri halkına daha iyi hizmet sunabilmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrin güzelleşmesi, insanların huzur içinde yaşaması ve yaşamlarını kolaylaştırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Kayseri'nin her köşesinde kendimizi sorumlu hissediyoruz. Yaptığımız her şeyin nihai amacı, insanların mutluluğudur. Mutlu insanların yaşadığı bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Kocasinan'ımızın geleceğini şekillendirecek 2025-2029 Stratejik Plan hayırlı olsun" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, alınan kararların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ettikten sonra toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrimize daha güzel hizmet için çalışıyoruz' - Son Dakika

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