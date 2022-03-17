Başkan Çolakbayrakdar: "Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir"

17.03.2022 12:45
Başkan Çolakbayrakdar: "Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk Milleti'nin tarih boyunca kahramanlıklarıyla destanlar yazdığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Çanakkale Şehitleri başta olmak üzere, vatanı, bayrağı ve milleti için canını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk Milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve diğer savaşlarda destanlar yazdık ve bugünlere kadar bir çok bedeller ödedik. Rabbim bu topraklarda yaşayan Türk Milleti'nin yüreğine bir daha şehit acısı düşürmesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." - KAYSERİ

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Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Çanakkale, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir' - Son Dakika


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