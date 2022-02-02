Üye Girişi
Başkan Çolakbayrakdar: "Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum"

02.02.2022 12:00
Başkan Çolakbayrakdar: "Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, "Regaip Kandili'nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran ve üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve rahmeti bereketi bol olan bu mübarek günün; sevgi, barış ve kardeşlik duygularımızı arttırmasını diliyorum. İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, kahraman Türk ordumuz başta olmak üzere ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Regaip Kandili'nin tüm İslam Dünyası'na ve insanlığa; sağlık, iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken sözlerini "Gönüllerden süzülüp Arş'a yükselen dualarda buluşmak dileğiyle Mübarek Regaip kandilini ve Mübarek üç ayları tebrik ediyorum" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Ahmet Çolakbayrakdar, Regaib Kandili, Kocasinan, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:58 Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı
11:58 Kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi! Trakya kara teslim
11:54 Bir estetik ameliyatı faciası daha! Yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetti
11:45 Bakanlık'tan CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarına yanıt verildi!
11:41 Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Dün sevgilisiyle gitmişti, bugün baba evine döndü!
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 12:08:02. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement