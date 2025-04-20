Başkan Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 2015 yılında hayata geçirdiği 'Başkan Sizi Dinliyor' programı kapsamında bu sefer de Yenidoğan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programda, vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar; "Vizyon projelerimizle Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız" dedi.

Ihlamur Park'ında düzenlenen programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, altyapı kurumların temsilcileri, mahalle muhtarı ve bölge sakinleri katıldı. Programda çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar; "Çocuklarımız yoğun sevgisi bizleri daha da mutlu ediyor. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin. Bizim bütün gayretimiz çocuklarımız içindir. Geleceğin emaneti çocuklarımıza daha güzel Türkiye ve daha güzel Kocasinan bırakmak için çalışıyoruz. Önceliğimiz yarınlarımız olan bu evlatlarımıza güzel bir çevre bırakmak için yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz" diye konuştu. "Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşla her zaman iç içe olduklarını vurguladı.

Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirerek 2016 yılında hayata geçirdikleri ve vatandaş ile belediye arasında iletişim köprüsü gören 'Çözüm Merkezi' hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar; "Çözüm merkezi belediyeyi, sizin ayağınıza getiren bir birimdir. Değişik teknolojik imkanlarla veya belediyeye gelip bire bir beklentilerinizi taleplerinizi anlatacağınız bir iletişim ağıdır. Ayrıca Çağrı Merkezi 222 70 00 numarayı aradığınız zaman en kısa zamanda talebiniz yerine getirilir. Sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir birimdir" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların görüşlerini, yazılı ve sözlü taleplerini alan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplandırdı. Program, vatandaşların Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etmesiyle sona erdi. - KAYSERİ