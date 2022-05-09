Başkan Çopuroğlu: "Dua kaynağımız annelerimize ve anne yarısı teyzelerimize selam olsun" - Son Dakika
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Başkan Çopuroğlu: "Dua kaynağımız annelerimize ve anne yarısı teyzelerimize selam olsun"

09.05.2022 10:45
Başkan Çopuroğlu: "Dua kaynağımız annelerimize ve anne yarısı teyzelerimize selam olsun"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki heyet, Anneler Günü münasebeti ile çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki heyet, Anneler Günü münasebeti ile çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Çopuroğlu, geçtiğimiz günlerde şehit olan Üstğ. Ömer Delibaş'ın annesine ziyarette bulunarak Anneler Gününü tebrik etti. Çopuroğlu, Sonrasında Melikgazi ilçesinde bulunan ve doğum yapan kedisine şefkat gösteren bir vatandaşın evine konuk oldu. Başkan Çopuroğlu, son ziyaretini partinin en yaşlı üyesi Fatma Pala'ya yaparak teşekkürlerini iletip sohbet etti. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Hiç karşılık beklemeden bizleri büyüten, ömrünü yavrusuna adayan, evladını doyurmadan kendisi yemeyen, bizleri canından bir parça olarak gören annelerimizin hürmetle ellerinde öpüyoruz. Evlerimizin temel direği, ilk öğretmenimiz tabi ki annelerimiz. Rabbim kıymetlerini bilmeyi nasip etsin. Çalışarak ödenemeyecek olan, annelerimizin hakkı olsa gerek. 'Öf' bile demeden hizmetine koşabilmek, gülümsemek, hayır duasını alabilmek sanırım en büyük kazanç olduğunu hatırlatmak gerekir. Evladı için dua eden, dua kaynağımız annelerimize ve anne yarısı teyzelerimize selam olsun. Sizler; bizim canımız ve her şeyimizsiniz. Bu itibarla Anneler Gününü kutluyor, başımızın tacı olan annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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Anneler Günü, Kayseri, Şehit, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çopuroğlu: 'Dua kaynağımız annelerimize ve anne yarısı teyzelerimize selam olsun' - Son Dakika


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