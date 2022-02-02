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Başkan Demez'den Başkan Akın'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Demez'den Başkan Akın'a ziyaret

02.02.2022 16:29
Başkan Demez'den Başkan Akın'a ziyaret

Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a iade-i ziyarette bulundu.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaret esnasında basın mensuplarına konuşan Baro Başkanı Avukat Onur Demez, " Başkanımız Malatya'da Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı olarak gerçekten çok aktif bir şekilde görev almaktadır. Kendisini yakinen takip ediyoruz. Bizler de baro olarak yeni bir hayvan hakları komisyonu kurduk. Bu komisyonlarla her zaman kendisinin yanında olacağımızı, hayvan hakları noktasında baroların her daim bunların temsilcisi ve koruyucusu olduğunu belirtmek isteriz. Bu noktada kendisine bizleri misafir ettiği için ayrıca çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yeni adliye binasının bir an önce hayata geçirilmesi bekliyoruz"

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise, "Çok değerli baro başkanımız Onur Demez bizlere iade iade-i ziyarette bulundu. Kendisini yıllardır tanıyoruz ve beraber çalışıyoruz. Bu anlamda biz de kendisini ziyaret etmiştik. Büyük bir oyla Malatya Barosu başkanlığına seçildi. Kamuoyu, kurum ve kuruluşlar arasında sevilen bir başkanımız. Daha önceden de başkan yardımcısı olduğu için bu işleri çok iyi bilen birisi. Girişken çalışkan ve özellikle de kurumlarla ilişkileri çok iyi olan insanların bu tür yerlerde olması gerekiyor. Yeni adliye binası ile ilgili de çalışmaları var. Onları da yakından takip ediyoruz. Tabii adliye binası 2-3 tane yerde olduğu için parça parça. İnşallah adliye binasının da bir an önce hayata geçirilmesi noktasında başkanımız çalışmalar yaparsa biz de kendilerine inşallah destek oluruz. Bize ziyareti ve bizlere zamanında verdiği destekler için de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette başkanlar birbirlerine hediyeler verdi. - MALATYA

Başkan Demez'den Başkan Akın'a ziyaret
Başkan Demez'den Başkan Akın'a ziyaret
Başkan Demez'den Başkan Akın'a ziyaret

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Hayvan Hakları, Malatya, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demez'den Başkan Akın'a ziyaret - Son Dakika


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