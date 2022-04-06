Başkan Demir, besicilerle buluştu, sorunlarını dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Demir, besicilerle buluştu, sorunlarını dinledi

06.04.2022 09:45
Başkan Demir, besicilerle buluştu, sorunlarını dinledi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberindeki birim müdürleri ile birlikte kapalı modern hayvan pazarını ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberindeki birim müdürleri ile birlikte kapalı modern hayvan pazarını ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde üreticilerle bir araya gelen Başkan Demir, sorunları ve talepleri yerinde dinledi, meselelerin çözümü için aralıksız çalıştıkları mesajını verdi.

"Sorunları gidermek için çalışmalarımız sürüyor"

Ardahan'ın en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık alanındaki gelişmeleri düzenli olarak takip eden Belediye Başkanı Demir, yeni haftadaki mesaisine besicilerle buluşarak başladı. Kurum müdürleriyle beraber hayvan pazarını dolaşan Başkan Demir, üreticilerle bir süre sohbet etti. Gittikçe tırmanan akaryakıt fiyatları nedeniyle yükselen ot, saman ve yem maliyetlerinden şikayet eden çiftçiler Başkan Demir'den yardım istedi. Ajandasındaki gündem başlıklar arasında hayvancılığın en başta geldiğini kaydeden Başkan Demir, önümüzdeki süreçlerde çiftçilerimize biraz olsun nefes aldırmak adına yem fabrikası projesini hayata geçireceklerini belirtti. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etti Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etti

Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir, besicilerle buluştu, sorunlarını dinledi - Son Dakika


Son Dakika
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
09:02 Şarkıcı Sibel Alaş'tan tepki çeken sözler: Neden her gece korkunç davul sesiyle uyanmak zorundayım?
08:58 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü?
00:16 Ünlü şarkıcı Berkay hastaneye kaldırıldı! Eşi Özlem bir an olsun yanından ayrılmadı
08:57 Koronavirüs Çin'de yeniden hortladı! Önlemler nedeniyle erzak alım dahi güçleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 09:51:14. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Demir, besicilerle buluştu, sorunlarını dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement