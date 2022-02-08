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Başkan Demir'den yetiştiriciye müjde - Son Dakika

Başkan Demir'den yetiştiriciye müjde

08.02.2022 13:14
Başkan Demir'den yetiştiriciye müjde

Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılardan nasibini alan kesimlerden arasında bulunan Ardahanlı hayvan üreticilerine müjdeli haber Belediye Başkanı Faruk Demir'den geldi.

Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılardan nasibini alan kesimlerden arasında bulunan Ardahanlı hayvan üreticilerine müjdeli haber Belediye Başkanı Faruk Demir'den geldi.

Şubat ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısında ele alınan gündem başlıklarından biri de hayvancılık alanındaki sıkıntılardı. Sürekli artan yem ve saman fiyatları nedeniyle zor günler geçiren köylü vatandaşların üzerindeki sıkıntıları azaltmak amacıyla Belediye Başkanı Faruk Demir başkanlığında toplanan ve tüm üyelerin desteği ile alınan karar gereği kapalı hayvan pazarına girişlerde hayvan başına ödenen ücret 5 liradan 1 liraya indirildi. - ARDAHAN

Başkan Demir'den yetiştiriciye müjde
Başkan Demir'den yetiştiriciye müjde

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Faruk Demir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir'den yetiştiriciye müjde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Demir'den yetiştiriciye müjde - Son Dakika
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