Başkan Demir: "Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak"

03.04.2022 16:16
Başkan Demir: "Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, devreye alınacak hızlı şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüslerin toplu ulaşım sisteminde kullanılmasının enerji verimliliğini artıracağını ve sessiz olduğu içinde gürültü kirliliğini azaltacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, devreye alınacak hızlı şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüslerin toplu ulaşım sisteminde kullanılmasının enerji verimliliğini artıracağını ve sessiz olduğu içinde gürültü kirliliğini azaltacağını söyledi.

Samsun'un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı taşıma araçları yerine yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye'de ilk olarak hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerin Çarşamba Havalimanı ile Atakum ilçesi Taflan mevki arasında 47.5 kilometrelik bir koridorda ve alternatif olarak kent içinde muhtelif hatlarda kullanılmasına yönelik hazırlıklar sürüyor.

Bu çerçevede, güzergah analizleri, sürücü davranışları, durak indi-bindi analizleri dikkate alınarak planlanan Atakum-Taflan ile İlçe Transfer Merkezi- Çarşamba Havalimanı arasında birinci etapta 20 adet 12 metrelik elektrikli otobüs hizmet verecek.

6 şarj istasyonundan 3'ü kuruldu

Projede, toplam 6 adet 450 Kw'lık şarj istasyonu kurulacak. Elektrikli otobüslerin alternatif hatlarda da hizmet verebileceği öngörülerek Taflan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlçe Transfer Merkezi, Otogar, Canik Soğuksu ve Çarşamba Havalimanı mevkilerinde üç adet, enerji temini ve yedek güç ünitesi yapımı tamamlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlçe Transfer Merkezi ve Otogar mevkiindeki enerji temini ve yedek güç ünitesi yapımı da devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'de ilk uygulama olma özelliğine sahip olacak yenilenebilir enerji sistemleri ile çalışan ultra hızlı şarj olabilen elektrikli otobüslerin kentin yenilenebilir enerji ile çalışan lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarına dönüşümü için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Farkındalık oluşturacak

Elektrikli araçların düşük emisyon değerlerine sahip olmasının hava kirliliğinin azalmasına sebep olacağına vurgu yapan Başkan Demir, "Bu sistemin hayata geçirilmesi ile beraber ortalama 200 bin kg karbon salınımının engellenmesi amaçlanmaktadır. Yenilenebilir enerjiyi kullanabilen elektrikli otobüslerin toplu ulaşım sisteminde kullanılması enerji verimliliğini artıracak ve sessiz olduğu için kentlerdeki gürültü kirliliğini de azaltacaktır. Ayrıca elektrikli araçların kullanımının yoğun trafiğin yaşandığı büyükşehirlerde, yenilikçi bir yaklaşım sergilenmesi ve ulaşımda sürdürülebilirlik konsepti ekseninde yerel yönetimler başta olmak üzere farkındalık oluşturulması bakımından da önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak
Başkan Demir: Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak

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Yenilenebilir Enerji, Mustafa Demir, Samsun, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir: 'Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak' - Son Dakika


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