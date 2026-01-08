Başkan Demirçalı: "Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir" - Son Dakika
Başkan Demirçalı: "Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir"
08.01.2026 12:47  Güncelleme: 12:49
Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demirçalı, basının demokrasinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı ve gazetecilerin kamuoyunu aydınlatma çabasını takdirle karşıladı.

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı,"Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının en önemli güvencelerinden biri güçlü ve özgür basındır" dedi.

Yüreğir, Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Demirçalı,"Bugün, toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan siz değerli gazetecilerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sizler, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak çok önemli bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Kamuoyunu aydınlatırken gösterdiğiniz emek, cesaret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Zor şartlar altında, çoğu zaman büyük riskler alarak yaptığınız bu kutsal görevin değerini çok iyi biliyoruz. Bizler, yerel yönetimler olarak basını her zaman bir paydaş olarak gördük. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının en önemli güvencelerinden biri güçlü ve özgür basındır"diye konuştu.

Program, Demirçalı ve basın mensuplarının toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Ali Demirçalı, Yüreğir, Adana, Yerel, Son Dakika

