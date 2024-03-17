Samsun İlkadım Belediyesi, gençleri ücretsiz olarak Çanakkale\'ye gönderecek

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kuruluş'un İlk adımından Çanakkale'ye projesiyle her yıl 1919 gencimizi Milli Mücadele'nin devleştiği, ülkemizin bağımsızlık sembolü olan Çanakkale'ye ücretsiz göndereceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutladı. Başkan Demirtaş, "Her daim milletimizin gönlünde yer alan aziz şehitlerimizi yad etmek milli ve manevi yönleri kuvvetli nesiller yetiştirmeyi hedeflediğimiz 'Kuruluş'un İlk Adımından Çanakkale' projemizle gençlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nın en önemli ilk adımı olan ilçemizden Çanakkale'ye ücretsiz götüreceğiz. Gençlere armağan edilen 19 Mayıs 1919 tarihinin önemini unutturmamak adına 5 yıl boyunca her yıl 1919 gencimiz Çanakkale'de kahramanlık mücadelesi verilen alanları ve şehitlikleri gezme fırsatı bulacak. Gençlerimiz orada üzerlerine türkülerin, ağıtların yakılmış olduğu, toprakla buluşan ceddimizin, atalarımızın nasıl bir mücadele verdiklerini yerinde görüp hissedecekler" diye konuştu.

"Torunları dedelerinin tarih yazdığı topraklara göndereceğiz"

Bu projeyi gelecek nesiller için çok önemsediğini de sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, "Gençlerimizi geçmişle buluşturmak, geçmişin gelecek üzerindeki etkisini gençlerimize bizzat göstermek, onların gözlemlemesini istiyoruz. Çanakkale deyince Kurtuluş Savaşı aklımıza geliyor. Ecdat Kurtuluş Savaşı verirken ne zorluklarla karşılaştığını, bu ülkenin bu vatanın hangi zorluklarla alındığını gençlerimiz toprak, vatan denildiğinde bir insan için en önemli faktörün vatan olduğunu gençlerimiz daha iyi anlayacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN