Samsun İlkadım Belediyesi, gençleri ücretsiz olarak Çanakkale\'ye gönderecek

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kuruluş'un İlk adımından Çanakkale'ye projesiyle her yıl 1919 gencimizi Milli Mücadele'nin devleştiği, ülkemizin bağımsızlık sembolü olan Çanakkale'ye ücretsiz göndereceğiz" dedi.
Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutladı. Başkan Demirtaş, "Her daim milletimizin gönlünde yer alan aziz şehitlerimizi yad etmek milli ve manevi yönleri kuvvetli nesiller yetiştirmeyi hedeflediğimiz 'Kuruluş'un İlk Adımından Çanakkale' projemizle gençlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nın en önemli ilk adımı olan ilçemizden Çanakkale'ye ücretsiz götüreceğiz. Gençlere armağan edilen 19 Mayıs 1919 tarihinin önemini unutturmamak adına 5 yıl boyunca her yıl 1919 gencimiz Çanakkale'de kahramanlık mücadelesi verilen alanları ve şehitlikleri gezme fırsatı bulacak. Gençlerimiz orada üzerlerine türkülerin, ağıtların yakılmış olduğu, toprakla buluşan ceddimizin, atalarımızın nasıl bir mücadele verdiklerini yerinde görüp hissedecekler" diye konuştu.
"Torunları dedelerinin tarih yazdığı topraklara göndereceğiz"
Bu projeyi gelecek nesiller için çok önemsediğini de sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, "Gençlerimizi geçmişle buluşturmak, geçmişin gelecek üzerindeki etkisini gençlerimize bizzat göstermek, onların gözlemlemesini istiyoruz. Çanakkale deyince Kurtuluş Savaşı aklımıza geliyor. Ecdat Kurtuluş Savaşı verirken ne zorluklarla karşılaştığını, bu ülkenin bu vatanın hangi zorluklarla alındığını gençlerimiz toprak, vatan denildiğinde bir insan için en önemli faktörün vatan olduğunu gençlerimiz daha iyi anlayacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun İlkadım Belediyesi, gençleri ücretsiz olarak Çanakkale'ye gönderecek - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?