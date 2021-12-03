Üye Girişi
Başkan Demirtaş: "Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız" - Son Dakika

Başkan Demirtaş: "Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız"

03.12.2021 15:19
Başkan Demirtaş: "Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız"

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla katıldığı programda zorlukları aşmak için omuz omuza mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla katıldığı programda zorlukları aşmak için omuz omuza mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Köksal Ersayın Lisesi öğrencilerinin de katılım sağladığı programda Başkan Demirtaş, öğrenciler bir süre sohbet etti.

Engelli ifadesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Hayriye Hakyemezoğlu, "Bazen 'engelliler' ya da güncel deyimle 'engellenenler' kelimeleri duyulduğunda, hissedilenlerden en yaygını nedir diye düşünmek gerek. Öncelikle bir üzüntü, yetersizlik, acıma duygusuyla karışık bir algı oluştuğu kesindir. En çok kullanılan söylemleri dile getirmek gerekirse, 'Onlar bizim engelli kardeşlerimiz; hepimiz engelli adayıyız; her zaman yardıma hazırız, duaları bize yeter, bir de kişiye özel 'şükret haline, senden beteri var' gibi cümleleri bizleri oldukça derinden yaralamaktadır" dedi.

"Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız"

Ziyarette açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Türkiye nüfusunun yüzde 17'si engelli bireylerimizden oluşuyor. Bu rakam hiç küçümsenecek bir rakam değil. Çünkü hayatımızın her alanında sizlere ihtiyacımız var. Biz dezavantajlı vatandaşlarımızın için de mücadele veriyoruz. Kentleri tasarlarken şöyle bir özellik vardır; sağlam olanlar, engelliler için tasarlanan yerlerde hayatlarını kolayca idame ettirebilirler ama engellilerin sadece sağlamlar için tasarlanan yerlerde yaşamalarını sürdürmeleri imkansızdır. Yoldan en iyi geçenler, ardından gelenlere engel bırakmayanlardır. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için biz bu güne kadar ciddi çalışmalar yaptık. Yaptığımız yaya kaldırımlarının yanı sıra belediyemize ait tüm hizmet binalarında; kültür, sanat, spor ve eğitim merkezleri ile kütüphanelerimizi dezavantajlı bireylerimizin kolaylıkla hizmet alabilmesi için tasarladık. Ayrıca verdiğimiz kültür, sanat ve spor kurslarımızdan da yine bu gruptaki vatandaşlarımızın yararlanmasını sağladık. Hizmetlerimizi engelliler için ulaşılabilir kılmaya devam edeceğiz. Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız
Başkan Demirtaş: Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız
Başkan Demirtaş: Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız
Başkan Demirtaş: Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız

Necattin Demirtaş, İlkadım, Aralık, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demirtaş: 'Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği dağıtmışlar 16:21 Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği dağıtmışlar
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim 16:11 Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim Takım arkadaşlarını toplayıp konuşma yaptı! Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart 16:10 Takım arkadaşlarını toplayıp konuşma yaptı! Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

Son Dakika Haberleri
16:22 Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz!
16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!
16:18 İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek
16:16 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı
16:11 Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!
16:11 Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim
16:10 Takım arkadaşlarını toplayıp konuşma yaptı! Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart
16:02 Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi
15:52 Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!
15:44 Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!
Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz! Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz!         
16:23
İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı! Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!         
16:11
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 16:28:44. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Demirtaş: "Zorlukları aşmakta omuz omuza olmalıyız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement