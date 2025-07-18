Başkan Dilsiz\'den Müftü Dilek\'e Ziyaret

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'i makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve bereberindeki heyet bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te İl Müftüsü Ahmet Dilek'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede heyet Bayırköy'ü ilgilendiren dini ve sosyal konular üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Dilsiz, nazik misafirperverliği için Müftü Ahmet Dilek'e teşekkürlerini iletti. - BİLECİK