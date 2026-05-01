Başkan Dilsiz tepkilere neden oldu

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediye ait kulübün antrenmanında futbolcularla eli cebinde konuşması tepkilere neden oldu.

8-9 Mayıs tarihleri arasında başlayacak olan Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele edecek olacak Bayırköy Belediye spor, Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmana Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'de izleyerek, antrenman sonrası futbolculara baklava ikram etti. Ardından futbolculara eli cebinde sohbet eden Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz spor camiasında tepkilere neden oldu. Bunu saygısızlık olarak nitelendiren sporseverler, "Ne spora ne de sporcuya saygısı yok" dediler. - BİLECİK