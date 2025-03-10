Başkan Dinç\'in Ramazan Mesajı: Birlik ve Dayanışma Ayı

Vatandaşlar ile iftar sofralarında buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "On bir ayın sultanı Ramazan Ayımızı hemşehrilerimizle birlikte yaşamının mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Ramazan Ayında vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya geliyor. Ramazan Ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkanı Şenol Dinç, "On bir ayın Sultanı Ramazan Ayımızı hemşehrilerimizle birlikte yaşamının mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri iftar sofralarında nimetleri ile buluşturan; birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiren Rabbimize şükürler olsun. Ramazan geniş iftar sofraları ile daha da güzel. Rabbim bu mübarek ayın ardından bizleri bayram sabahında buluştursun inşallah" diye konuştu. - SAKARYA