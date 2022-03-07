Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi

07.03.2022 11:24
Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, hemşeri buluşmaları programı için gittiği İngiltere'de Aksaraylı gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı başkent Londra'da Aksaraylılar ile bir araya geldi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, hemşeri buluşmaları programı için gittiği İngiltere'de Aksaraylı gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı başkent Londra'da Aksaraylılar ile bir araya geldi.

Programdaki konuşmasında yaptığı projeler ve faaliyetlere değinen Başkan Dinçer, "Şehrimizin her noktasında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Hemşerilerimizin olduğu hiçbir yer bize uzak değil, biz her zaman sizin yanınızdayız. Hal ve hatırınızı sormak için ziyaretinize geldik. Sizlerin ne kadar memleket hasreti çektiğini biliyoruz. Yaklaşık 3 gün devam edecek programlarda binden fazla vatandaşımızla bir araya geleceğiz. Bizleri burada ağırlayan dernek başkanlarımıza ve programlara katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi

Başkan Dinçer, daha sonra Batı İngiltere Derneğinde ve Yuvam 68 Derneğinde gurbetçi vatandaşlar ile bir araya geldi. Londra'da yaşayan vatandaşlar ise Başkan Dinçer'e teşekkür ederek, "Bizleri unutmayan memleketimizden buralara kadar gelen başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - AKSARAY

Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi
Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gitti Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi

Evren Dinçer, England, Aksaray, Londra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Dinçer, İngiltere'de Aksaraylılar ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement