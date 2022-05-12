Başkan Doğan, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Doğan, gençlerle bir araya geldi

12.05.2022 12:51
Başkan Doğan, gençlerle bir araya geldi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri için gençlerle bir araya geldi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri için gençlerle bir araya geldi.

Emet Gençlik Derneğinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, İlçe Gençlik Spor Müdürü Umut Işık, Emet Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Usta, bazı dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında yapılacak etkinliklerin istişare edildiği toplantıda, Emet Belediyesince organize edilen 19 Mayıs gençlik konseri ve programları da değerlendirildi. Toplantı sonunda Başkan Doğan, Dernek Başkanı Mehmet Usta'ya Cevizdere Zaferinin 100.yılı anısına yaptırılan Cevizdere şehitliği bez flamasını takdim etti. - KÜTAHYA

Başkan Doğan, gençlerle bir araya geldi
Başkan Doğan, gençlerle bir araya geldi
Başkan Doğan, gençlerle bir araya geldi
Başkan Doğan, gençlerle bir araya geldi

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Hüseyin Doğan, 19 Mayıs, gençlik, Emet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Doğan, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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