Başkan Doğan: "İndirimli SAMKART\'tan bütün öğretmenlerimiz faydalanabilecek"

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak öğretmenlere özel indirimli ulaşım müjdesini açıkladı. Başkan Doğan, "Öğretmenlik mesleğinin kıymetinin bilinciyle daha önce sadece devlet okullarındaki öğretmenlerimize sağlanan indirimli ulaşım imkanını bütün öğretmenlerimiz için geçerli hale getiriyoruz. Aynı zamanda Öğretmenler Günü'nde tüm tesislerimizde öğretmenlerimize yüzde 24 indirim imkanı sağlıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, öğretmenlerin toplumu şekillendirdiğini vurguladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Doğan, daha önce sadece devlet okullarındaki öğretmenlere sağlanan indirimli SAMKART imkanının bundan sonra bütün öğretmenler için geçerli olacağını açıkladı. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belediyeye ait tüm tesislerde öğretmenlere yüzde 24 indirim sağlanacağını belirtti.

"İndirimli SAMKART'tan bütün öğretmenlerimiz faydalanabilecek"

Öğretmenlerin eğitimdeki rolüne dikkat çeken Başkan Doğan, "Bizler bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizi ne kadar değerli gördüğümüzü her fırsatta dile getiriyoruz. Bu nedenle öğretmenlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına bir adım daha atarak daha önce sadece devlet okullarında görev yapan öğretmenlerimize sağlanan indirimli ulaşım imkanını, sözleşmeli ve özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz için de geçerli kılıyoruz. Öğretmenlerimiz sadece sınıflarda değil hayatın her alanında evlatlarımıza rehberlik ediyor. Bu özel gün vesilesiyle öğretmenlerimize Öğretmenler Günü'nde tüm belediye tesislerimizde yüzde 24 indirim imkanı sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik atacağı yeni adımlarının devam edeceğini belirten Başkan Doğan, tüm öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğretmenlerimiz geleceğimizi şekillendiren en önemli bireyler. Bizler de onlara olan minnettarlığımızı her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor; bu kıymetli görevi en içten duygularla yerine getiren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - SAMSUN