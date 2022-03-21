Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik" - Son Dakika
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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik"

21.03.2022 16:23
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik"

Melikgazi Belediyesi tarafından organize edilen küçük yaşta milli ve manevi değerleri tanıması için hazırlanan 'Çanakkale Destanı' isimli çocuk tiyatro oyunu izleyicilerin yoğun ilgisiyle sahnelendi.

Melikgazi Belediyesi tarafından organize edilen küçük yaşta milli ve manevi değerleri tanıması için hazırlanan 'Çanakkale Destanı' isimli çocuk tiyatro oyunu izleyicilerin yoğun ilgisiyle sahnelendi.

Çanakkale Zaferi'nin önemine değinen Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "1915 yılına damgasını vuran, Türk tarihine kahramanlıklar hediye eden Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımıza zafer ruhunu tiyatro oyunu ile yaşatmak istedik. Türk'ün tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Bugün bu topraklarda refah ve huzur içerisinde yaşamamızı, bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi borçlu olduğumuz kahraman şehitlerimizi anmak boynumuzun borcudur. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece devlet millet kaynaşmasını tam anlamıyla yansıtabildiğimiz sürece destanlar yazmaya devam edeceğiz. Oyunu sergileyen oyuncularımıza emekleri için ve yoğun ilgilerinden dolayı çocuklarımıza ve ailelerine de çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik

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Mustafa Palancıoğlu, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Tiyatro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: 'Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Çanakkale Zaferi'nin ruhunu tiyatro ile yaşatmak istedik" - Son Dakika
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