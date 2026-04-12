Başkan Durgut miniklerle buluştu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut miniklerle buluştu.

Ziyaret kapsamında belediye binasına gelen öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, öğrencileri makamında ağırlayarak samimi bir ortamda sohbet etti. Öğrencilerin yönelttiği soruları içtenlikle yanıtlayan Durgut, belediyenin görevleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Miniklerin merak ettiği konulara tek tek değinen Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın öğrenmeye olan ilgisi ve merakı bizleri son derece mutlu ediyor. Sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK