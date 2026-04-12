Başkan Durgut miniklerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Durgut miniklerle buluştu

Başkan Durgut miniklerle buluştu
12.04.2026 12:39  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi almak üzere belediye binasına gelen öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Durgut, çocukların sorularını samimiyetle yanıtlayarak, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut miniklerle buluştu.

Ziyaret kapsamında belediye binasına gelen öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, öğrencileri makamında ağırlayarak samimi bir ortamda sohbet etti. Öğrencilerin yönelttiği soruları içtenlikle yanıtlayan Durgut, belediyenin görevleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Miniklerin merak ettiği konulara tek tek değinen Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın öğrenmeye olan ilgisi ve merakı bizleri son derece mutlu ediyor. Sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Bilecik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Durgut miniklerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:59:10. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Durgut miniklerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.