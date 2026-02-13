Sultangazi'de gençlik buluşmaları tam gaz devam - Son Dakika
Sultangazi'de gençlik buluşmaları tam gaz devam

13.02.2026 16:43  Güncelleme: 16:45
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerin fikirlerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Dursun, gençlerin ihtiyaçlarını dinledi ve ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dursun, gençlerin fikirlerinin ilçe için çok önemli olduğunu bir kez daha belirtti.

Gençleri her şartta destekleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Dursun, gençleri önce makamında ağırladı. Sıcak ve samimi sohbetin ardından Dijital İletişim Merkezi'ne geçen Başkan Dursun burada gençlerin sorularını yanıtladı.

Hayata dair her şeyin konuşulduğu buluşmada gençler de bol bol kendilerini ifade etti. Başkan Dursun ilçe genelinde yapılan çalışmaları anlatırken, gençlerden gelen talep ve önerileri de dinledi.

Dinamik şehir Sultangazi

Sultangazi'nin genç nüfuslu bir şehir olduğuna dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi kalabalık bir şehir. Gençlerimizin sayısı oldukça fazla. Bizler motivasyonumuzu ve enerjimizi gençlerden alıyoruz. Burada, buluşmalarımızda Başkan kimliğimi bir kenara bırakarak onların bir abisi, bir arkadaşı gibi sohbet ediyorum. Biliyoruz ki onları anlamadan, dinlemeden şehrimize iyi bir hizmet verme imkanımızı yok. Gençlerin nabzını iyi tutmak gerekir. Onları anlamak, dinlemek isteklerini bilmek gerekir. Ancak böyle ilerleyebiliriz" diye konuştu.

Avrupa spor şehri Sultangazi

Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Spor Şehri ünvanı aldıklarının altını çizen Başkan Dursun, "İlçemizde eğitim başta olmak üzere kültür sanat ve spor alanında da güçlü çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle son zamanda gençlerimizin sporda aldığı başarılar bizlere Avrupa Spor Şehri'nin kapılarını açtı. İlçemizde yürüttüğümüz sportif faaliyetlerden ötürü bu ünvana layık görüldük. Pırıl pırıl gençlerimize ve onları spora teşvik eden ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Siz yeter ki başarmak isteyin, her türlü imkanı sizlere sağlarız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

