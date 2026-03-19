Başkan Dutlulu, Büyükşehir ve MASKİ personeliyle bayramlaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Personele özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Dutlulu, "Manisa'yı sizin emeğinizle daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında çalışanlarla bir araya gelen Başkan Dutlulu, herkesin bayramını kutladı, emekleri için teşekkür etti. Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında da çalışanlarla bir araya geldi. Dutlulu'ya Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Erk Kayabaş, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç eşlik etti.

Bayramlaşma töreninde personele seslenen Başkan Dutlulu, "Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok keyifli. Bayramların havası her zaman başkadır. Ülkemizde ve dünyada zor günler geçiriyoruz; Manisa olarak biz de iki değerli başkanımızı ve bir daire başkanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Ancak baharın ve bayramın gelişi, hepimize yeni bir umut aşılıyor. Manisa'da hep birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi; başarıyı ancak birlikte yakalayabiliriz. Sizin iyi niyetinizi ve çalışma azminizi net bir şekilde görüyorum. Sizlerin emeği ve katkısıyla Manisa çok daha güzel bir yer olacak. Hepinize ailenizle birlikte huzurlu, mutlu bir bayram ve iyi tatiller diliyorum. Sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum; iyi ki varsınız" dedi. - MANİSA