Başkan Dutlulu, Büyükşehir ve MASKİ personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
Başkan Dutlulu, Büyükşehir ve MASKİ personeliyle bayramlaştı

Başkan Dutlulu, Büyükşehir ve MASKİ personeliyle bayramlaştı
19.03.2026 13:15  Güncelleme: 13:16
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Çalışanlara teşekkür eden Dutlulu, birlikte güzel işler yapacaklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Personele özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Dutlulu, "Manisa'yı sizin emeğinizle daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında çalışanlarla bir araya gelen Başkan Dutlulu, herkesin bayramını kutladı, emekleri için teşekkür etti. Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında da çalışanlarla bir araya geldi. Dutlulu'ya Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Erk Kayabaş, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç eşlik etti.

Bayramlaşma töreninde personele seslenen Başkan Dutlulu, "Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok keyifli. Bayramların havası her zaman başkadır. Ülkemizde ve dünyada zor günler geçiriyoruz; Manisa olarak biz de iki değerli başkanımızı ve bir daire başkanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Ancak baharın ve bayramın gelişi, hepimize yeni bir umut aşılıyor. Manisa'da hep birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi; başarıyı ancak birlikte yakalayabiliriz. Sizin iyi niyetinizi ve çalışma azminizi net bir şekilde görüyorum. Sizlerin emeği ve katkısıyla Manisa çok daha güzel bir yer olacak. Hepinize ailenizle birlikte huzurlu, mutlu bir bayram ve iyi tatiller diliyorum. Sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum; iyi ki varsınız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dutlulu, Büyükşehir ve MASKİ personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
13:06
İran Hürmüz Boğazı’ndan Geçiş Ücreti Alacak
İran Hürmüz Boğazı'ndan Geçiş Ücreti Alacak
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
SON DAKİKA: Başkan Dutlulu, Büyükşehir ve MASKİ personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
